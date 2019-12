Apple intende lanciare i propri satelliti in orbita nel giro di cinque anni

Un nuovo rapporto pubblicato da Mark Gurman di Bloomberg sostiene che Apple avrebbe un team di ricerca che si sta focalizzando su nuovi modi per connettere gli iPhone via satellite, incluse alcune nuove soluzioni per trasmettere i dati tra i dispositivi quando non è possibile accedere alla copertura cellulare.

Si tratta di una notizia completamente nuova, in quanto mai prima d'ora era trapelato un rumor di questo tipo. Gurman sottolinea che il team di ricerca sarebbe composto da dodici ingegneri del settore spaziale, satellitare ed esperti di progettazione di antenne e chip. L'obiettivo sarebbe mandare in orbita i satelliti nel giro di cinque anni.

"I lavori sono iniziati da poco ed il progetto potrebbe anche essere cestinato" hanno affermato alcune persone informate sulla questione che ovviamente hanno preferito restare anonime.

Secondo quanto affermato da Gurman, Apple intenderebbe utilizzare i satelliti per trasmettere i dati agli iPhone, riducendo la dipendenza dai gestori wireless ed operatori, o collegando gli smartphone ad internet senza una rete tradizionale. In questo modo verrebbero eliminati tutti i potenziali problemi di copertura, ed Apple potrebbe al contempo migliorare le mappe ed altre funzionalità.

L'amministratore delegato Tim Cook avrebbe espresso il proprio entusiasmo per il progetto e l'avrebbe reso prioritario per la compagnia, al punto che la Mela starebbe aumentando le assunzioni nel team con nuovi esperti di hardware e software.