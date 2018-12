Apple è intenzionata a spostare la produzione di iPhone Xs ed XR in India

Secondo un’indiscrezione riportata da Reuters, il colosso di Cupertino starebbe pensando di spostare, già a partire dal prossimo anno, parte della la produzione degli iPhone di fascia alta in India.

Dell’assemblaggio sarebbe sempre incaricata Foxconn che a tal proposito avrebbe intenzione di investire circa 350 milioni di dollari per l’ampliamento della sua fabbrica di Sriperumbudur , sita nello stato meridionale di Tamil Nadu. Secondo il ministero dell’industria indiano, l’aumento di posti di lavoro dovuti all’investimento sarebbe pari a 25 mila unità.

Non è la prima volta che Apple si rivolge alle industrie indiane per la produzione dei suoi device. Già nel 2017, infatti, l’assemblaggio degli iPhone SE e, successivamente, 6S era stato dislocato in India.

Questa volta, però, Apple ha deciso di produrre direttamente i modelli di fascia alta delle linee X, XS ed XR, probabilmente per facilitare l’espansione dei suoi prodotti nel mercato indiano, evitando i pesanti dazi di importazione producendo direttamente gli smartphone nel paese. Secondo Bloomberg, infatti, Apple detiene appena il 2% di quote di mercato in India.

La strategia di Apple, però, potrebbe essere un'altra, ovvero muoversi in anticipo, spostando parte della produzione dalla Cina, per evitare di rimanere coinvolta nella guerra di dazi tra gli USA ed il gigante cinese.