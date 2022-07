Apple interrompe ogni collaborazione con Jony Ive: è la fine di un'era

Jony Ive ha lasciato Apple, e questa volta sembra fare sul serio. Il designer, infatti, aveva già dato le dimissioni da Apple nel 2019 per fondare la sua azienda personale, LoveFrom, che però fino ad oggi ha collaborato strettamente con Cupertino. Pare tuttavia che nelle scorse ore tale partnership sia stata interrotta.

La clamorosa notizia arriva dal New York Times, che spiega che Apple e Ive hanno raggiunto un accordo "amichevole" e deciso di non collaborare per altri prodotti, interrompendo la partnership che vedeva coinvolto non solo lo storico designer nella produzione dei device della Mela Morsicata, ma anche tutto il suo studio, LoveFrom.

Non sappiamo con certezza a cosa stesse lavorando Ive prima di lasciare Apple una volta per tutte, ma lo scorso mese è trapelata sul web un'indiscrezione secondo cui il designer fosse coinvolto nello sviluppo di Apple AR, il visore per la realtà aumentata di Apple. Tale eventualità non stupisce affatto, soprattutto considerando che la "mano" di Ive è stata presente in ogni successo di Cupertino, da iPhone ad Apple Watch.

Finora, Apple è stata la principale cliente di LoveFrom, che aveva con il colosso dell'elettronica un contratto da ben 100 milioni di Dollari. Non è chiaro cosa abbia portato alla terminazione della collaborazione, anche se pare che le condizioni imposte da Apple ad Ive, che gli impedivano di lavorare a dei prodotti negli stessi settori di quelli della Mela Morsicata, fossero ritenute troppo gravose dallo studio.

Resta invece da capire cosa significhi la dipartita di Ive per Apple AR. Qui le possibilità sono due, diametralmente opposte: da una parte è possibile che i lavori sul visore, almeno lato design, siano conclusi, e che l'addio di Ive dipenda dal fatto che non vi siano altri progetti su cui lavorare nel breve termine. Dall'altra parte, invece, è possibile che la partnership Apple-LoveFrom sia stata interrotta più bruscamente, causando una battuta d'arresto anche per Apple AR, il cui design potrebbe ora essere rivisto dagli ingegneri di Cupertino.