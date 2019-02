Apple interrompe le firme per iOS 12.1.1 ed iOS 12.1.2, downgrade impossibile

Dopo un periodo sorprendentemente lungo, in controtendenza rispetto al passato, Apple ha annunciato di aver rimosso le firme per iOS 12.1.1 ed iOS 12.1.2 a seguito della distribuzione di iOS 12.1.3 di qualche settimana fa. La notizia avrà delle ripercussioni importanti sulla community, in quanto rende impossibile il downgrade.

Ciò vuol dire che, in caso di problemi con uno dei due sistemi operativi, non sarà più possibile tornare alla versione precedente e bisognerà per forza di cose restare ad iOS 12.1.3.

Apple ha rilasciato iOS 12.1.1 ed iOS 12.1.2 rispettivamente il 5 e 17 Dicembre. Apple è solita rimuovere le firme nelle settimane successive al rilascio degli aggiornamenti, per ragioni di sicurezza. Spesso però la mancata rimozione è stata utilizzata dalla community dei jailbrakers per rilasciare versioni dei tool per lo sblocco. Tale procedura però negli ultimi anni ha registrato un calo della popolarità in quanto molte delle feature introdotte con il jailbreak sono state introdotte da Apple con i vari aggiornamenti di sistema.

Ogni aggiornamento software porta con se correzioni di bug e miglioramenti che riducono le falle di sicurezza, ecco perchè Apple ha adottato questa strategia che mira ad incentivare gli utenti ad installare sempre le ultime versioni dei sistemi operativi.