Apple ha interrotto la produzione degli M2 per due mesi: domanda per i Mac troppo bassa

Secondo un nuovo rapporto pubblicato in rete, Apple avrebbe interrotto la produzione dei chip M2 per due mesi a gennaio e febbraio a causa della domanda limitata di Mac. Si tratta di una prima assoluto dal momento che mai prima d’ora il colosso di Cupertino aveva sospeso la produzione di chip per prodotti di ultima generazione.

Lo stesso rapporto sostiene anche che la produzione sarebbe ripresa a marzo, ma a livelli inferiori del 50% rispetto a quelli registrati dai chip M1 nello stesso periodo dello scorso anno.

La notizia di The Elec è basata sul monitoraggio della produzione per i fornitori di Apple. “È stato confermato che Apple ha completamente interrotto la produzione della “serie M2” System-on-C (SoC) per i MacBook da gennaio a febbraio” si legge nella notizia, secondo cui TSMC non avrebbe inviato i wafer dell’M2 ad OSAT a Gennaio e Febbraio.

Ad essere colpita è stata anche Amcona, che si occupa del confezionamento dei chip, dal momento che ha perso ordini per due mesi e perchè la “linea M2 utilizzata nelle sue fabbriche, rende impossibile completare altri lavori, infatti è nota come linea Apple”.

Apple ha annunciato i chip M2 alla WWDC 2022 dello scorso anno, mentre ad inizio 2023 ha presentato i nuovi SOC M2 Pro ed M2 Max, presenti nei MacBook Pro e Mac Mini.