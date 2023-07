Apple, intervento di sicurezza in arrivo? C'è l'aggiornamento per iOS 17, presto su iOS 16

A inizio luglio, Apple ha rilasciato la terza beta di iOS 17 e iPadOS 17 agli sviluppatori. Con una mossa più unica che rara, nelle scorse ore la Mela Morsicata ha pubblicato un aggiornamento per la terza beta di iOS 17, anch'esso disponibile per gli sviluppatori. Analogamente, sono stati pubblicati degli update anche per iPadOS 17 e macOS 14 Sonoma.

Al momento, l'aggiornamento non sembra aggiungere nuove feature ad iOS 17 Beta 3, dopo che quest'ultimo update aveva implementato una serie di miglioramenti sulla schermata Home, su Apple Music e nelle funzioni di tracking delle emozioni degli utenti. Sfortunatamente, non è chiaro perché Apple abbia pubblicato l'aggiornamento: si tratta infatti di una mossa decisamente poco ortodossa per il colosso di Cupertino, che generalmente non aggiorna i suoi sistemi operativi in beta se non tramite il rilascio delle versioni di test successive.

Similmente, non sappiamo perché la Mela Morsicata abbia rilasciato un aggiornamento per macOS 14 Sonoma Beta 3 o per iPadOS 17 Beta 3. A nostro avviso, la mossa di Apple potrebbe dipendere dalla necessità di implementare l'ultimo intervento rapido di sicurezza per iOS 16 anche su iOS 17. In realtà, l'intervento di sicurezza, che aggiorna iOS alla versione iOS 16.5.1 (a), è stato ritirato da Apple nelle scorse ore per gli iPhone rimasti ad iOS 16, pur introducendo un importante fix per una vulnerabilità del WebKit di Safari.

Con ogni probabilità, quella rilasciata per iOS 17 è dunque una versione "corretta" dell'intervento rapido di sicurezza per il momento in fase di stallo su iOS 16.5.1, che così risolverà, almeno sul sistema operativo di nuova generazione, la falla del WebKit che metteva gli iPhone a rischio di exploit da parte di malintenzionati online.

D'altro canto, in un documento di supporto pubblicato nella giornata di oggi, mercoledì 12 luglio, Apple ha confermato che un secondo intervento di sicurezza per iOS 16.5.1 è in arrivo, portando il sistema operativo alla versione 16.5.1 (b) e risolvendo sia la vulnerabilità del WebKit di Safari che gli errori e i problemi di compatibilità con alcuni siti web introdotti dal precedente intervento di sicurezza rapido.