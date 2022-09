Apple inventa lo schermo che si ripara da solo: in arrivo su iPhone Fold?

Apple è al lavoro su un iPhone pieghevole, ormai i dubbi a riguardo sono davvero pochi. Non deve dunque stupire che, proprio nelle scorse ore, la casa di Cupertino abbia depositato un brevetto per uno schermo capace di auto-rigenerarsi destinato ad un device foldable.

Stando a quanto riportato da Patently Apple, il brevetto mostra un materiale capace di auto-ripararsi senza l'intervento di una mano umana o senza l'applicazione di altri prodotti su di esso: nello specifico, la capacità di riparazione del display dovrebbe essere tale da permettere allo smartphone che ne farà uso di risolvere piccoli graffi e ammaccature sullo schermo.

Il brevetto, che pure non fa menzione di uno smartphone pieghevole, viene ricondotto all'iPhone "Flip" o "Fold" in virtù del fatto che con uno schermo auto-riparante Apple potrebbe risolvere uno dei problemi più annosi degli smartphone pieghevoli, ovvero gli schermi dalla scarsissima durabilità: per esempio, gli stress test di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 hanno dimostrato che i loro schermi pieghevoli si graffiano con punto del livello 2 della scala di Moh, ovvero con una durezza pari a quella delle unghie di una persona.

Il problema di base degli schermi degli smartphone pieghevoli è che, da una parte, il vetro non potrà mai piegarsi in due senza rompersi, mentre dall'altra i materiali plastici sono molto più soggetti a graffi del vetro stesso. Pare dunque che la soluzione adottata da Apple non sia tanto quella di creare uno smartphone con uno schermo plastico resistente ai graffi, ma quella di garantire al display del presunto iPhone pieghevole la possibilità di auto-ripararsi.