Apple investe a Monaco di Baviera: aperto nuovo centro per sviluppare chip e modem 5G

Apple sta continuando a investire per ottenere vantaggi importanti sul mercato smartphone e non solo: se da una parte si vocifera una nuova collaborazione tra la Mela e TSMC per il processo di produzione a 2 nanometri, dall’altra la società ha annunciato l’apertura di un nuovo centro di sviluppo in Europa.

Tramite il sito ufficiale, infatti, il colosso di Cupertino ha annunciato investimenti importanti sul suo centro europeo per la progettazione di processori già situato a Monaco di Baviera, attualmente già il più grande in Europa del brand, che ora vedrà l’arrivo di nuovi dipendenti e la realizzazione di una struttura completamente nuova dedicata in particolare allo sviluppo di chip e modem mobile e wireless, specialmente in ambito 5G.

Tim Cook ha dichiarato al riguardo: “Non potrei essere più curioso di ciò che scopriranno i nostri team di ingegneri a Monaco: dall'esplorazione di nuove possibilità nella tecnologia 5G a una nuova generazione di tecnologie che consentiranno ancora più prestazioni, velocità e connettività”. Il focus è dunque chiaro, l’obiettivo è invece deducibile: Apple potrebbe infatti seguire questo piano per abbandonare gradualmente l'acquisto di chip per modem Qualcomm sviluppando modem proprietari completando così l’ecosistema di progettazione e produzione interno.

Questa nuova struttura si troverà a Karlstrasse, sarà pronta entro la fine del 2022, sarà inoltre alimentata al 100% da energia rinnovabile e si estenderà per circa 30 chilometri quadrati. L’azienda è convinta che ciò garantirà all’edificio una certificazione Oro in LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) entro il giorno del lancio. Per un periodo di circa tre anni, dunque, Apple sosterrà l’espansione a Monaco di Baviera con oltre un miliardo di euro.

Ma riguardo al mondo Apple le notizie sono molte in questo periodo: tra le ultime, si parla sempre di più della nuova generazione di cuffie True Wireless Apple AirPods 3, di cui è apparso un presunto design definitivo online.