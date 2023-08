Apple investe sull'IA: userà gli stessi server di NVIDIA e OpenAI

Dopo aver scoperto che Apple sta assumendo esperti in IA generativa, un altro interessante report sembra confermare che la Mela Morsicata sia duramente al lavoro sui suoi servizi basati sull'Intelligenza Artificiale. Di recente, Apple avrebbe trovato un fornitore per i server necessari allo sviluppo di nuove tecnologie AI-Based.

Stando a quanto riporta il South China Morning Post, Apple avrebbe stretto una partnership esclusiva con Foxconn per i suoi server. L'azienda cinese, e in particolare i suoi stabilimenti in Vietnam, forniranno al colosso di Cupertino tutti i server dedicati al training della sua IA e ai servizi basati su quest'ultima. La notizia non stupisce affatto, se consideriamo che Foxconn produce gran parte degli iPhone in circolazione in tutto il mondo.

Dal momento che Apple sta cercando di diversificare la sua produzione e di evitare le ripercussioni delle sanzioni americane contro la Cina nel settore dell'hi-tech e del chipmaking, i server saranno prodotti dagli stabilimenti Foxconn in Vietnam. Al momento, la compagnia rifornisce di server per l'IA compagnie come NVIDIA, Amazon e persino OpenAI. Inoltre, sempre Foxconn è l'azienda produttrice di gran parte dei server e dei datacenter "tradizionali" di Apple.

La notizia si lega alle ultime dichiarazioni dell'insider Mark Gurman, secondo il quale Apple GPT sarebbe in fase di sviluppo in quel di Cupertino. In teoria, Apple GPT dovrebbe rivaleggiare con ChatGPT e Bing AI in termini di funzioni, anche se, stando al giornalista, Apple "non avrebbe ancora una strategia chiara" per dei prodotti destinati al mercato consumer basati sull'IA. Secondo Gurman, però, la Mela Morsicata entrerà nel settore nel 2024, con i primi annunci a riguardo previsti entro la fine del prossimo anno.

Negli scorsi mesi, si è molto parlato del fatto che Apple potrebbe usare l'IA per migliorare Siri, la sua assistente vocale. Al momento non sappiamo se il progetto sia realmente in fase di sviluppo, anche se l'analista Ming-Chi Kuo ha spiegato che Apple sarebbe indietro rispetto alla concorrenza nel settore dell'IA e dei chip ad essa dedicati. Nonostante ciò, nell'ultimo incontro con gli investitori, il CEO della compagnia Tim Cook ha spiegato che "l'IA è un settore assolutamente centrale" per l'azienda.