Apple investirà 430 miliardi di dollari negli USA tra 5G, ricerca e nuovi posti di lavoro

Dopo l’annuncio degli investimenti a Monaco di Baviera, Apple ha rivelato in data odierna che ci sono grandi novità in arrivo per il business negli Stati Uniti: il colosso di Cupertino ha intenzione investire altri 430 miliardi di dollari negli USA, per 20.000 nuovi posti di lavoro da occupare nel corso dei prossimi 5 anni e lavoro in ambito R&S.

La notizia bomba è giunta direttamente dalla Mela tramite la sua Newsroom, dove è stato pubblicato un comunicato stampa ad hoc dedicato alla futura creazione di un campus nella Carolina del Nord e un focus reindirizzato verso campi innovativi come la tecnologia 5G. La quota che verrà dedicata dalla società di Tim Cook è di 100 miliardi di dollari superiore rispetto agli investimenti annunciati nel 2018, non varia invece la quantità di posti di lavoro che verranno creati grazie a queste risorse.

I 430 miliardi di dollari saranno spesi per vari progetti come le relazioni con i fornitori di componenti, creazione di data center e ricerca su modem 5G, chip di silicio e intelligenza artificiale. Il CEO di Apple ha inoltre affermato che Apple “sta creando posti di lavoro in settori all'avanguardia - dal 5G all'ingegneria del silicio all'intelligenza artificiale - investendo nella prossima generazione di nuove imprese innovative, costruendo verso un futuro più verde ed equo".

Oltre all’hub di ingegneria nella Carolina del Nord, impegno principale assunto da Apple, gli investimenti vedranno un’espansione a San Diego e a Culver City in California, dove ha sede la divisione addetta alle produzioni per Apple TV. Insomma, tante novità che mostrano sempre di più la volontà di espandersi della Mela in ogni parte del mondo, in ogni mercato da lei coperto.

A proposito di Apple, si discute molto anche sul possibile ritardo nel lancio degli occhiali per la realtà aumentata chiamati Apple Glass, che in futuro potrebbero persino supportare la tecnologia Thermal Touch per trasformare ogni superficie in touchscreen.