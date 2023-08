Apple potrebbe investire in Arm nell'ambito dell'IPO

In un periodo in cui anche Apple sembra guardare all'IA generativa, arriva un'indiscrezione non di poco conto in merito ai prossimi passi dell'azienda di Tim Cook. Infatti, presto potrebbero arrivare degli investimenti in Arm.

A tal proposito, come riportato anche da 9to5Mac e MacRumors, che citano come fonte originale Nikkei Asia, il tutto potrebbe avvenire nel mese di settembre 2023, quando dovrebbe venire dato il via all'IPO (offerta pubblica iniziale) relativa ad Arm. Tim Cook e soci, d'altronde, sono per certi versi legati alla divisione semiconduttori del gruppo SoftBank.

Si fa infatti riferimento a una realtà importante per i chip Apple Silicon, visto che la partnership con Arm risulta di fondamentale importanza a livello di architettura. Non sorprende dunque più di tanto che ci siano indiscrezioni che mirano verso investimenti da parte dell'azienda di Cupertino nella divisione semiconduttori del gruppo SoftBank, dato che si tratterebbe di una mossa pensata anche per cercare di garantire un futuro il più stabile possibile a livello di chip.

In ogni caso, l'IPO, che vede di mezzo anche realtà come Intel, NVIDIA e Samsung, viene valutata di oltre 60 miliardi di dollari a livello di stime ed è già stata definita a più riprese potenzialmente come una delle più grandi del 2023. Per chi non fosse avvezzo a questo mondo, in parole povere ciò che sta per avvenire è il debutto di Arm lato Nasdaq, cosa che di fatto segna l'ampio interesse a livello di chip (con sguardo al mondo dell'intelligenza artificiale). Cosa accadrà? Staremo a vedere.