Apple iOS 13.5 disponibile in Italia con funzionalità relative al COVID-19

Apple ha rilasciato il tanto atteso aggiornamento ad iOS 13.5 anche in Italia. Le principali novità riguardano ovviamente il periodo che stiamo vivendo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e Wccftech, l'ultimo aggiornamento rilasciato dall'azienda di Cupertino, già in rollout anche in Italia (è arrivato anche a noi), porta con sé diverse funzionalità legate all'attuale situazione dovuta al COVID-19.

Infatti, iOS 13.5 introduce il nuovo framework per il tracciamento dei contatti. Per chi non lo sapesse, l'aggiornamento implementa un menu accessibile dalle impostazioni del dispositivo, tramite il percorso Privacy > Salute, che permette di abilitare e disattivare il tracciamento dei contatti. In parole povere, questa funzionalità consente all'utente di sapere se è entrato in contatto con persone che si sono rivelate positive al COVID-19.

Il sistema permette di scegliere quale applicazione utilizzare per il tracciamento (es. Immuni in Italia) e di accedere alle statistiche relative a quante volte è stata effettuata la verifica negli ultimi 14 giorni. Nel caso l'utente sia entrato in contatto con una persona positiva al Coronavirus, l'applicazione utilizzata invierà una notifica.

Oltre a questo, l'update, ovviamente uscito anche per iPad (iPadOS 13.5), va a rendere più rapido il riconoscimento quando l'utente indossa una mascherina (rilevando quest'ultima e mostrando direttamente il tastierino numerico) e porta con sé i fix per alcuni problemi riscontrati dagli utenti con i precedenti update (ad esempio, lo schermo nero che compariva alcune volte durante la visione di video su determinati siti Web). Per il resto, ci sono altre novità minori (ad esempio, ora è possibile disattivare l'opzione che ingrandiva automaticamente la videocamera della persona che sta parlando su FaceTime).

Per verificare la disponibilità dell'aggiornamento per il vostro dispositivo, potete recarvi in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.