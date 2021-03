Apple, iOS 14.4.1 disponibile in Italia con fix: aggiornate subito!

Mentre i primi utenti sono alle prese con la prova della versione 14.5 di iOS, il colosso di Cupertino torna ad aggiornare in via stabile il suo sistema operativo. Infatti, è partito il rollout relativo all'update ad iOS 14.4.1 e iPadOS 14.4.1. Questa volta l'azienda di Tim Cook afferma che risulta importante effettuare l'aggiornamento.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e AppAdvice, nonché come potete vedere nei nostri screenshot presenti in calce alla notizia, nelle ultime ore gli utenti stanno ricevendo il succitato update sui propri iPhone e iPad. Il changelog italiano relativo all'aggiornamento è molto chiaro: "Questo aggiornamento fornisce importanti miglioramenti alla sicurezza ed è consigliato a tutti gli utenti".

Insomma, siamo dinanzi a un update che non sembra aggiungere particolari novità in termini di funzionalità, ma che risulta importante per via dei suoi aggiornamenti di sicurezza. A quanto pare, si fa riferimento principalmente a un bug relativo al motore di rendering WebKit, che avrebbe potuto potenzialmente consentire l'esecuzione di codice malevolo.

Ricordiamo che è possibile procedere all'aggiornamento semplicemente recandosi nel percorso "Impostazioni" > "Generali" > "Aggiornamento software", dato che non si tratta di una versione beta, bensì di una build stabile disponibile per tutti. Possiamo confermarvi che l'update è già scaricabile anche in Italia, nonché che contestualmente sono arrivati gli update di sicurezza di watchOS 7.3.2 e macOS Big Sur 11.2.3.