Apple, iOS 14 potrebbe introdurre una novità importante per le chiamate

Tutto fa pensare che sia in arrivo una novità importante per le chiamate su iOS 14. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe lavorando per portare sui suoi dispositivi una funzionalità che al momento non è disponibile a livello nativo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia (fonte originale Gizchina), il prossimo "grande aggiornamento" del sistema operativo per dispositivi mobili di Apple potrebbe portare con sé la possibilità di registrare le chiamate tramite una funzionalità nativa.

Più precisamente, tutto fa pensare che la società di Cupertino stia pensando di implementare, direttamente in una sezione delle Impostazioni, l'opzione per abilitare la registrazione delle chiamate, relativa sia a quelle "classiche" che a quelle effettuate tramite FaceTime, l'iconica applicazione di Apple che sfrutta la connessione Wi-Fi o quella dati.

Nella descrizione della presunta funzionalità, si legge che è l'utente a dover informare l'interlocutore del fatto che sta registrando una chiamata. Inoltre, attivando l'opzione, si accetta di non far utilizzare a nessuno il proprio dispositivo mentre è attiva la funzionalità per registrare le chiamate.

In ogni caso, per il momento si tratta solamente di rumor e leak. Vi invitiamo, dunque, a prendere le informazioni riportate in questa notizia con la giusta cautela. iOS 14 implementerà davvero una funzionalità simile? Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che recentemente è trapelata online una presunta lista degli iPhone compatibili con iOS 14.