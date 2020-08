Apple, iOS 14 Public Beta 5 disponibile anche in Italia

Apple continua senza sosta ad aggiornare la versione Public Beta del suo sistema operativo iOS 14, affinando le prestazioni. In seguito al rilascio della quarta versione avvenuto a inizio agosto 2020, ora siamo arrivati alla Public Beta 5.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Wccftech e iDownloadBlog, la società di Cupertino ha avviato il rollout di questa versione di iOS 14. Possiamo confermarvi che l'aggiornamento ha già raggiunto anche i dispositivi italiani, in quanto, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, la nostra unità di test ha ricevuto l'update. In ogni caso, vi ricordiamo che siamo ancora in una fase preliminare dello sviluppo del prossimo "grande aggiornamento" di iOS, quindi per il momento la Public Beta è disponibile solamente per coloro che decidono di installarla manualmente. A tal proposito, se siete interessati, vi consigliamo di consultare la nostra guida su come scaricare iOS 14 Beta.

Come potete immaginarvi, queste release sono pensate più per sistemare le problematiche riscontrate dagli utenti che per introdurre reali novità. Non si segnalano infatti particolari funzionalità in più rispetto alle build precedenti. Tuttavia, iOS 14 ha portato con sé, sin dalla sua prima Beta pubblica, cambiamenti del calibro dei widget e di App Library. Insomma, queste Beta pubbliche sono una buona occasione, ovviamente per gli utenti più "smanettoni", di prendere confidenza sin da subito con quello che sarà il prossimo major update del sistema operativo di Apple.