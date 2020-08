Apple, iOS 14 Public Beta 6 disponibile in Italia: tutte le novità

Non è passata nemmeno una settimana dal rilascio della Public Beta 5 di iOS 14, ma Apple sta lavorando duramente sul software e non sorprende, dunque, che sia già giunta l'ora di trattare la Public Beta 6, disponibile al download anche in Italia.

Infatti, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, nonché a quanto potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, la società di Cupertino ha avviato il rollout del nuovo aggiornamento. Siamo ovviamente ancora in una fase preliminare, in cui gli sviluppatori e gli utenti più "smanettoni" stanno testando le novità di iOS 14. Questo significa che si tratta di aggiornamenti secondari, che portano fix ed effettuano qualche leggera modifica.

Più precisamente, la Public Beta 6 rinnova il look della funzionalità di impostazione dell'orario: una modifica marginale, che ci fa comprendere quanto Apple stia studiando il prossimo "grande update" di iOS nei minimi dettagli. Per il resto, l'azienda di Tim Cook sta iniziando a testare la funzionalità Spatial Audio. Essa non è ancora attivabile in questa versione, ma sono comparse alcune voci che rimandano proprio a questa possibilità.

Infine, tra le modifiche che abbiamo notato, c'è la comparsa di una pagina informativa legata all'app Mappe, che introduce all'utente le nuove funzionalità portate da iOS 14. Insomma, la Public Beta 6 non è di certo un update primario, ma ci fa sapere che Apple sta affinando il software. Se volete provare anche voi questa versione preliminare, potete fare riferimento alla nostra guida su come installare iOS 14 Beta.

Per il resto, al solito, sono state rilasciate anche le build legate a iPadOS 14, tvOS14 e watchOS 7.