Apple, iOS 14 riporta in auge il gioco degli iPod: indovinate la canzone!

Vi ricordate del "quiz musicale" degli iPod, in cui bisogna indovinare delle canzoni ascoltandone solamente poche note? Ebbene, ora Apple ha deciso di riportarlo in auge con iOS 14. Sì, avete capito bene: Music Quiz è tornato tramite una sorta di "easter egg" implementando dalla società di Cupertino.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e 9to5Mac, l'azienda di Tim Cook ha inserito una scorciatoia in grado di attivare questo simpatico gioco. Più precisamente, stando a varie fonti internazionali, basta aprire l'app Comandi, cercare "Music Quiz" e attivare la scorciatoia. Ovviamente, può farlo solamente chi dispone di iOS 14. Abbiamo provato ad abilitare l'opzione, ma per il momento non siamo riusciti a trovare la scorciatoia.

In ogni caso, la funzionalità fa partire delle canzoni e l'utente deve indovinare di quali brani si tratta. Ci sono cinque round e l'utente può scegliere tra cinque opzioni per ogni brano. I dettagli che vengono forniti sono nome della canzone, artista e copertina dell'album. Il gioco funziona unicamente passando tramite l'applicazione Musica preinstallata sul dispositivo dell'utente. Non manca ovviamente la possibilità di condividere il proprio risultato finale. Insomma, sicuramente una "trovata" interessante da parte di Apple, che farà felici anche coloro che erano soliti giocare a questo "quiz musicale" con il proprio iPod.