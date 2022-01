Apple, con iOS 15 corrette due gravi vulnerabilità: a rischio i dati personali

In un nuovo documento di supporto, Apple ha rivelato che con iOS 15 ha corretto due vulnerabilità di sicurezza significative che avrebbero potuto mettere a rischio ed esporre le informazioni personali contenute nell'Apple ID degli utenti ad app di terze parti.

Come si legge nel documento Apple, le falle riguardavano anche la cronologia delle ricerche in-app ad app dannose di terze parti ed avrebbero potuto consentire alle app di ignorare le preferenze sulla privacy degli utenti.

Non si tratta di una novità assoluta, dal momento che con la maggior parte degli aggiornamenti di iOS, macOS, tvOS e watchOS Apple è solita patchare le falle più gravi, per poi svelarlo solo successivamente per impedire ai malviventi di poterle sfruttare.

La scoperta di queste falle è da imputare allo sviluppatore Steve Troughton-Smith, che è stato ringraziato da Apple per averle scoperte.

Il colosso di Cupertino non ha diffuso alcuna indicazione sull'eventuale sfruttamento delle falle o meno, ma sottolinea che iOS 15, iPadOS 15 e watchOS 8 hanno anche corretto un exploit di sicurezza che poteva consentire ad un'app di terze parti di ignorare le preferenze sulla privacy.

Contestualmente, è anche stata rilasciata la seconda beta pubblica di iOS 15.3, in cui mancano però alcune delle funzioni attese e richieste dagli utenti.