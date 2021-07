Apple iOS 15, una nuova feature permetterà di recuperare l'ID Apple più facilmente

Sembra proprio che dopo il rilascio di iOS 15 le sorprese in serbo per gli utenti non siano affatto finite. Una nuova feature permetterà infatti di recuperare il proprio account in pochi secondi.

In molti sicuramente avranno già fatto i conti con il servizio di recupero password per il proprio ID Apple che, dopo appena qualche tentativo, bloccherà l'accesso obbligando l'utente a contattare il supporto per sbloccare i dispositivi collegati.

Con iOS 15 tutto questo cambierà poiché Apple ha progettato un nuovo sistema di recupero che arriverà presumibilmente insieme ai nuovi iPhone 13. La nuova funzione Account Recovery permetterà di chiamare un parente o un amico che ci potrà fornire un codice univoco per sbloccare il nostro account. Ovviamente questi contatti speciali andranno inseriti preventivamente all'interno della lista dei contatti fidati, nella sezione Password e sicurezza, poi Recupero account e infine Aggiungi un contatto per il ripristino.

Fra i requisiti dei contatti fidati, ricordiamo che deve trattarsi di possessori di iPhone con un'età superiore ai 13 anni. Naturalmente, la funzione sarà compatibile solo con iOS 15 e versioni successive.

Fra le funzionalità più curiose della nuova versione del sistema operativo mobile di Apple, ricordiamo la possibilità di oscurare i volti degli ex per non rovinarci i ricordi sul nostro iPhone.