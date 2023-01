Apple, nessun nuovo iPad nel 2023: nel 2024 grosse novità per iPad Pro e Mini

In aggiunta ai rumor sul possibile lancio di un iPad pieghevole, il popolare analista Ming-Chi Kuo è tornato sulla lineup di tablet targata Apple per il 2023 ed ha affermato che per la prima volta in un decennio il colosso di Cupertino potrebbe non lanciare alcun nuovo tablet.

La situazione potrebbe cambiare l’anno prossimo, con una rinnovata versione di iPad Mini che sarà caratterizzato da un nuovo processore: anche in passato si era parlato di un iPad Mini con M3, ma non è chiaro se l’SOC sarà questo oppure se la Mela punterà sull’M2 per contenere i prezzi. Non è da escludere la via che porta all’utilizzo dei processori della Serie A che abbiamo visto all’opera sugli iPhone.

Tutto insomma lascia presagire che Apple stia pianificando grossi cambiamenti per la lineup di iPad da lanciare nel 2024. L’azienda di Cupertino potrebbe annunciare anche il primo iPad OLED che segnerà l’abbandono ai pannelli miniLED sul modello da 12,9 pollici.

A ciò potrebbe aggiungersi anche l’iPad pieghevole di cui abbiamo parlato su queste pagine nelle passate ore ma che a quanto pare non dovrebbe sostituire il Mini, andando a posizionarsi in un altro segmento di mercato che ancora non è stato esplorato dalla società della Silicon Valley.

Non sono nemmeno da escludere aggiornamenti per l’iPad “base” e l’iPad Air.