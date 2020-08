Apple iPad Air 4: leak mostra un possibile design full-screen: c'è l'USB-C?

Non c'è solamente la gamma di smartphone iPhone 12 nel futuro di Apple, ma, a quanto pare, la società di Cupertino potrebbe svelare un nuovo iPad a breve.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors e 9to5Mac, nonché dal leaker DuanRui, è trapelato online un presunto libretto informativo in spagnolo che sarebbe legato al succitato tablet. Più precisamente, quest'ultimo mostra un possibile design full-screen per la parte anteriore di iPad Air 4, mentre sul retro ci sarebbero una fotocamera posteriore, un microfono e lo Smart Connector per utilizzare accessori come la Magic Keyboard.

Inoltre, il "manuale" descrive anche il presunto funzionamento delle gesture. In una pagina si legge, in riferimento all'apertura del Centro di Controllo: "Scorri verso il basso a partire dall'angolo in alto a destra per modificare volume, luminosità, Wi-Fi e altro". Viene inoltre fatto riferimento a uno swipe verso l'alto per accedere alla schermata della app attive.

Per il resto, analizzando per bene le immagini, esse sembrano confermare la presenza di una porta USB Type-C e del Touch ID. Insomma, a quanto pare Apple si starebbe dando da fare per portare sul mercato un nuovo iPad con queste caratteristiche. Il leak si rivelerà veritiero? Staremo a vedere.

