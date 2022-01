Apple, nuovo iPad Air in arrivo a Primavera con A15, 5G e fotocamera frontale da 12MP

Nonostante i rumor che avevano allontanato iPad Air nel 2022, il blog giapponese Mac Otakara in uno degli ultimi post pubblicati ha riproposto i rumor secondo cui il colosso di Cupertino potrebbe presentare il nuovo iPad Air di quinta generazione già nei prossimi mesi.

A livello tecnico, il tablet dovrebbe includere un chip A15 Bonic, fotocamera frontale Ultra Wide da 12 megapixel con supporto alla funzione Center Stage, 5G per i modelli cellular e flash Quad-LED True Tone.

Mac Otakara, citando alcune fonti ritenute dai redattori affidabili, sostiene che il nuovo iPad Air potrebbe vedere la luce insieme all'iPhone SE di terza generazione, anch'esso trapelato a più riprese nel corso degli ultimi giorni e dato in arrivo nei negozi durante la primavera del 2022.

A livello di design, il nuovo tablet non dovrebbe portare con se molte novità: le cornici e le linee saranno identiche a quello attualmente presente nei negozi, con tanto di fotocamera posteriore a singolo obiettivo. Non è in arrivo nemmeno il Face ID: Apple dovrebbe continuare a puntare sul Touch ID, integrato nel pulsante d'accensione, con tanto di porta USB-C presente sulla cornice inferiore che consentirà di ricaricarla.

Il blog Mac Otakara in passato si è rivelato una delle fonti più affidabili del web dal fronte Apple, ma come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor.