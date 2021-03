Apple, un iPad con la batteria danneggiata scatena un incendio in casa

Che i dispositivi elettronici a batteria possano effettivamente causare esplosioni o incendi a causa di difetti di progettazione, di utilizzo improprio o di difetti di conformità in una specifica unità, non è certamente una novità. Di recente proprio un iPhone 8 Plus balzò agli onori della cronaca per questo motivo.

La notizia del giorno riguarda una sfortunata famiglia di Philadelphia che ha visto la propria casa andare letteralmente in fiamme a causa di un difetto di fabbricazione di un iPad di proprietà del signor Micheal Macaluso.

L'uomo ha immediatamente ricevuto un ammontare superiore a 142.000 dollari dalla propria assicurazione come risarcimento per i danni subiti dall'abitazione.

La Allstate Insurance ha poi avviato la pratica di risarcimento rivolta nei confronti di Apple presso la Corte Distrettuale di Philadelphia e il caso è attualmente al vaglio della Corte Federale del Distretto.

Nella causa si afferma, presumibilmente in seguito a tutte le perizie del caso, che l'iPad di proprietà di Macaluso non è stato modificato in alcun modo sia a livello software che hardware, perciò le colpe sarebbero da attribuire esclusivamente a un difetto di conformità del dispositivo. La causa è tuttavia ancora in corso e ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni.

Ricordiamo che i device Apple non sono gli unici coinvolti in questi fatti di cronaca. A tal proposito vi suggeriamo il nostro approfondimento proprio sui rischi legati alle batterie degli smartphone.