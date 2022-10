Apple, ecco il nuovo iPad di decima generazione: che colori!

Dopo che il dubbio sul possibile keynote Apple di fine 2022 ci ha tenuti sulle spine fino all'ultimo, la compagnia ha mostrato le sue carte e annunciato una miriade di novità, tra cui il nuovo iPad di decima generazione.

Infatti, al fianco dell'annuncio dei nuovi iPad Pro M2, c'è stato spazio per un discreto lifting al prodotto "base" della serie, con un inaspettato tocco di colore!

Il nuovo iPad da 10,9 pollici arriva sul mercato con un ampio display Liquid Retina e con l'ottimo chip A14 Bionic di Apple, il tutto con il solito binomio WiFi oppure WiFi + Cellular e tagli da 64GB a 256GB. La novità più interessante per gli appassionati, tuttavia, riguarda le colorazioni dato che l'iPad di decima generazione sarà disponibile in blu, rosa, argento e giallo: insomma, ce n'è davvero per tutti.

Anche questo modello beneficerà della presenza di iPadOS 16, con novità legate a Messaggi, Freeform (nuova app per la produttività), Libreria foto condivisa su iCloud, Safari, Mail, Meteo e Ricerca visiva.

Guardando all'hardware, migliorano la fotocamera, per scatti e conferenze ancora più all'altezza, e una connettività completa di WiFi 6, 5G (opzionale) e USB-C.

Il nuovo iPad può già essere preordinato sullo store online a partire da 589 euro per il modello WiFi e 789 per la variante WiFi + Cellular.