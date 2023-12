Apple, nuovo iPad low-cost nel 2024? Sarebbe già in produzione!

Se siete dei fan di Apple, sicuramente saprete che il colosso di Cupertino non ha rilasciato alcun iPad nella seconda metà del 2023. Sono dunque molti i fan che ora si aspettano che Apple lanci svariati iPad nel 2024, per "rimettersi in pari" con la concorrenza. Oggi, un nuovo leak sembra confermare questa ipotesi.

Nikkei Asia, infatti, spiega che Apple lancerà un nuovo iPad low-cost nella seconda metà del 2024. Secondo il portale giapponese, la Mela Morsicata starebbe lavorando a stretto contatto con BYD, uno dei principali produttori cinesi degli iPad, per la realizzazione del device, che verrà prodotto negli stabilimenti vietnamiti dell'azienda.

Nikkei Asia, inoltre, riporta che i primi test ingegneristici del device inizieranno nel mese di febbraio 2024, perciò il suo lancio potrebbe già essere fissato tra il mese di settembre e quello di ottobre del prossimo anno. È altresì molto probabile che il tablet sarà l'iPad di undicesima generazione, mentre i nuovi iPad Air e iPad Pro dovrebbero essere lanciati nella prima metà del 2024.

L'iPad 10 è stato messo in vendita nel 2022, e ha rappresentato uno dei più importanti redesign per i tablet di Cupertino, specie nel settore entry-level. Il dispositivo, infatti, adotta un form factor in linea con quello degli altri iPad (iPad Air in particolare), una porta USB-C per la ricarica, un display di grandi dimensioni e un chip A14 Bionic come proprio SoC.

Su queste basi, possiamo aspettarci che l'iPad 11 sarà un aggiornamento conservativo e che non porterà con sé grandi innovazioni: al più, possiamo aspettarci alcuni miglioramenti per quanto riguarda il processore e per la fotocamera del tablet, ma per il momento non ci sono informazioni certe a riguardo.