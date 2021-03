Apple, iPad e MacBook giungeranno sul mercato con display OLED nel 2022?

In casa Apple non si parla solamente dell’iPhone pieghevole, che continua a essere protagonista di molti rumor riguardanti soprattutto il display in dotazione, ma anche del futuro degli iPad e MacBook che, secondo gli esperti del settore, potrebbero arrivare sul mercato nel 2022 con display OLED.

Stando a quanto riportato da DigiTimes e ripreso da Macrumors, infatti, sebbene il rapporto non sia ancora completo il colosso di Cupertino avrebbe intenzione di passare dai pannelli LCD a quelli OLED anche in questi prodotti in quanto dopo Apple Watch e iPhone, ergo dopo i dispositivi dagli schermi più piccoli, è ora di passare a tablet e laptop per offrire un’esperienza d’uso migliore a tutti i fan della Mela.

Del resto, utilizzare display OLED porta vantaggi come una maggiore luminosità, un contrasto migliorato con neri più profondi, angoli di visione più ampi e altro ancora, il meglio soprattutto per content creator che vogliono lavorare come si deve per proporre al pubblico i contenuti dalla qualità più elevata possibile. Ciò ovviamente significherà aumentare i prezzi dei prodotti, come avviene anche nel caso dei televisori.

Gli analisti di Barclays hanno però affermato a Macrumors che è improbabile che un iPad con display OLED venga lanciato entro e nel 2022, in base alle loro conversazioni con fonti di fornitori Apple in Asia. Insomma, tante indiscrezioni che vanno prese assolutamente con le pinze, come consigliamo da prassi.

Un altro prodotto della Mela oggetto di voci di mercato è Apple Glass, il nuovo paio di occhiali smart che potrebbe essere in grado di capire dove arrivano i rumori.