Apple: gli iPad OLED arriveranno solo nel 2024, secondo un report

Apple sta collaborando con diverse aziende sugli schermi OLED per i suoi prossimi dispositivi: per esempio, il colosso di Cupertino potrebbe lanciare un Macbook OLED in futuro, anche se ci vorranno anni prima di vedere il device sul mercato. Un report di The Elec, però, suggerisce che Apple vorrebbe usare degli schermi OLED anche per i suoi iPad.

In particolare, stando al report, Apple starebbe collaborando con Samsung su dei pannelli OLED che potrebbero essere utilizzati dagli iPad a partire dal 2024. The Elec, noto portale coreano specializzato nel mondo Samsung, ha infatti detto che il colosso coreano sta sviluppando le macchine necessarie ai display per iPad con tecnologia OLED, ma ha anche riportato che, perché il progetto vada in porto, Apple dovrà effettuare importanti investimenti finanziari nella produzione di schermi da parte di Samsung.

The Elec riporta anche che Samsung e Apple stavano lavorando ad uno schermo nel 2021, nello specifico ad un display da 10.86", ma che il progetto è stato infine accantonato da Samsung, che lo ha ritenuto troppo costoso e che non sarebbe riuscita a creare un numero sufficiente di schermi tenendo i prezzi bassi. Ciò avrebbe generato delle incomprensioni finanziarie tra Apple e Samsung, portando quest'ultima a chiedere a Cupertino di effettuare ordini di dimensioni consistenti, in modo da riassorbire i costi per avviare la produzione degli schermi OLED per iPad.

Se "Apple piazzerà un ordine sufficiente" Samsung inizierà a ordinare le macchine necessarie nel terzo trimestre del 2022: ciò significa che le consegne di queste ultime avverranno nel corso del 2023 e i primi display OLED di Samsung per iPad vedranno la luce nel 2024.

Stando ad altri rumor, Apple starebbe lavorando con BOE sugli schermi OLED, in particolare a quelli destinati ai Mac ed agli iPad, anche perché quest'ultima sarebbe in grado di creare schermi OLED di dimensioni fino a 15": considerato che Apple potrebbe lanciare un iPad da 15" nel 2022, la casa di Cupertino potrebbe scegliere BOE, e non Samsung, come suo fornitore di display OLED. Al momento, comunque, Apple utilizza display OLED solo per iPhone e Apple Watch: Mac e iPad invece sono dotati di scermi LCD e Mini-LED.