Apple iPad Pro 11 2020 WiFI + Cellular a meno di 1000 Euro da MediaWorld

Un ricco weekend di offerte per MediaWorld. Dopo avervi proposto un mastodontico Smart TV Samsung QLED 4K da 82 pollici a meno di 2300 Euro, passiamo a un prodotto di tutt'altra fascia e categoria.

Il prodotto che vogliamo segnalarvi è il nuovo Apple iPad Pro 2020 da 11 pollici in versione WiFi + Cellular, che MediaWorld offre solo per il weekend a 999 Euro.

A meno di un anno dal lancio ufficiale, iPad Pro continua a essere il re indiscusso dei tablet, con il prestante chip Apple A12Z Bionic e coprocessore M12, display Liquid Retina con tecnologia ProMotion dalla risoluzione di 2388 x 1668 pixel e un comparto fotografico di tutto rispetto per il settore, con un sensore da 12 MP con grandangolo, in grado di acquisire foto di ottima qualità e registrare video in 4K. Presente la tecnologia Scanner LIDAR, basata sul tempo di volo diretto (D-TOF) in grado i misurare la luce riflessa dagli oggetti, per aprire iPad a nuove possibilità sul fronte della Realtà Aumentata. Sul frontale una camera TrueDepth compatibile con FaceID. Il taglio di memoria del dispositivo è di 128 GB e viene venduto nella colorazione Argento.

Ricordiamo che MediaWorld offre l'acquisto online con pagamento elettronico e consegna a domicilio gratuita oppure il ritiro in negozio con pagamento anche in contanti. Su tutti i prodotti acquistati da MediaWorld si applica la Garanzia Italia 24 mesi a protezione dell'utente da eventuali difetti di conformità che dovessero manifestarsi durante il periodo di copertura.