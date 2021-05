Apple, iPad Pro 'M1' provato nel gaming: ecco quanto consuma la GPU

Ad appena un mese dalla presentazione ufficiale, torniamo a parlare del nuovo Apple iPad Pro, primo dispositivo del suo genere ad adottare il "chip delle meraviglie" Apple M1 Silicon. In particolare, cerchiamo di capire come si comporta nel gaming intenso su iPad OS.

I risultati raccolti e pubblicati su Twitter da Golden Reviewer lasciano ben poco spazio all'interpretazione. Sul banco di prova, l'iPad Pro M1 viene sfidato a colpi di Divinity: Original Sin II, recentemente rilasciato proprio su iPad OS.

Senza soffermarci sulle prestazioni, seppur ottime, nel post vengono evidenziati principalmente i consumi del nuovo iPad Pro. Senza sorprese, l'Apple M1 Silicon consuma circa 20W in una tipica sessione di gaming intensivo.

Questo chip è stato disegnato e sviluppato principalmente come soluzione per sistemi desktop e notebook. Lo scotto da pagare per riuscire ad avere prestazioni così elevate su un iPad Pro, è dunque in termini di autonomia. La sua altissima efficienza energetica su notebook, come evidenziato anche nella nostra recensione dell'ultimo MacBook Air, ha consentito agli ingegneri di Apple di inserirlo in un contesto ad alta portabilità come quello di iPad Pro, che restituisce infatti delle prestazioni soddisfacenti e prive di Thermal Throttling seppur in cambio di consumi maggiori rispetto ai chip ARM sviluppati appositamente per questo segmento.