Apple iPhone 11, diversi utenti lamentano schermi verdi: arriverà un fix?

Apple ha un nuovo problema: diversi utenti si stanno lamentando di problemi relativi allo schermo del loro iPhone 11, che sembra assumere una "tinta verde" non esattamente delle più gradevoli alla vista.

Stando anche a quanto riportato da 9to5Mac e MacRumors, l'aggiornamento ad iOS 13.5, uscito giusto qualche settimana fa, starebbe causando parecchi grattacapi agli utenti che dispongono di alcuni smartphone di casa Apple: sembra che i principali dispositivi coinvolti siano iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. In realtà, alcune persone sostengono di avere questo problema anche con le versioni 13.4.1 e 13.5.1 di iOS.

In particolare, a quanto pare, una volta avviato lo smartphone, gli utenti si trovano dinanzi a uno schermo che tende particolarmente al verde, proprio come potete vedere nelle immagini a corredo della notizia. Alcuni utenti hanno lasciato intendere che potrebbe trattarsi di un problema con qualche funzionalità come Dark Mode o Night Shift. Sembra che il problema non sia persistente, ma che compaia per pochi secondi, scomparendo per un po' e poi tornando in modo apparentemente casuale.

Non è di certo la prima volta che sentiamo parlare di schermi degli smartphone che "diventano verdi". Infatti, dispositivi come Samsung Galaxy S7, Huawei Mate 20 Pro e, più recentemente, OnePlus 8 sono tutti finiti al centro di una vicenda simile. È sempre difficile affermare con certezza quale sia la causa, ma la storia ci ha insegnato che spesso si tratta di un problema lato software.

L'inconveniente legato agli iPhone 11 non sembra essere un caso isolato, dato che più utenti stanno lamentando lo stesso problema. Insomma, staremo a vedere: probabilmente Apple correrà ai ripari con un aggiornamento nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, le persone che stanno riscontrando l'inconveniente non sembrano essere molto contente su Reddit.