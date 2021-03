Apple, un iPhone 11 funzionante recuperato da un lago dopo sei mesi

Anche con la certificazione IP68 e con una resistenza in acqua dichiarata di due metri e 30 minuti, non è sempre facile riuscire ad abbandonare la paura nel bagnare il nostro smartphone.

La storia di questo iPhone 11 inizia sei mesi fa a Vancouver, quando il malcapitato Fatemeh Ghodsi lo perde in un giro in barca per poi rassegnarsi all'idea.

Per un caso o forse per destino, una coppia di apneisti canadesi in cerca di oggetti smarriti si è imbattuta nello smartphone dello sfortunato Ghodsi, recuperandolo e portandolo a riva.

La vera sorpresa, dopo averlo pulito, è stata quella di riuscire addirittura ad accenderlo e constatare che, a parte i canonici problemi a microfono e altoparlanti, l'iPhone era funzionalmente e strutturalmente integro.

Dopo aver recuperato il numero del legittimo proprietario nella rubrica, questo ha ovviamente pensato che si trattasse di uno scherzo. Ma dopo essersi convinto all'idea, è riuscito a riottenere il suo device in maniera decisamente insperata.

Non è di certo la prima volta che assistiamo a storie del genere. Qualche tempo fa anche un iPhone X ha resistito senza problemi sott'acqua per circa otto ore.

A proposito di Apple, lo sapevate che di recente l'azienda ha deciso di ritirare dal commercio i suoi iMac Pro?