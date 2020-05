Apple iPhone 11, Xs e Xr in offerta da MediaWorld: sconti fino a 500 euro

Dopo gli sconti in campo TV, MediaWorld vuole tentare anche gli appassionati del mondo smartphone. Infatti, la nota catena ha avviato delle offerte relative a diversi modelli di iPhone di Apple. Gli sconti arrivano anche fino a oltre 500 euro.

In particolare, gli iPhone in offerta da MediaWorld sono i seguenti (abbiamo scelto un colore e un taglio di memoria per modello, ovviamente potete cambiarli direttamente dal portale).

APPLE iPhone Xs 256GB Space Grey : 729 euro (in precedenza costava 1239 euro, risparmio di 510 euro );

: 729 euro (in precedenza costava 1239 euro, ); APPLE iPhone 11 128GB (PRODUCT)RED : 819 euro (prima veniva venduto a 889 euro, risparmio di 70 euro);

: 819 euro (prima veniva venduto a 889 euro, risparmio di 70 euro); APPLE iPhone 11 Pro 256GB Grigio Siderale : 1299 euro (in precedenza costava 1359 euro, risparmio di 60 euro);

: 1299 euro (in precedenza costava 1359 euro, risparmio di 60 euro); APPLE iPhone 11 Pro Max 256GB Verde Notte : 1428 euro (prima veniva venduto a 1459 euro, risparmio di 31 euro);

: 1428 euro (prima veniva venduto a 1459 euro, risparmio di 31 euro); APPLE iPhone Xr 64GB White: 699 euro (in precedenza costava 739 euro, risparmio di 40 euro).

Come accennato in precedenza, ci sono anche molte altre colorazioni e varianti (cambia la memoria interna) in offerta da MediaWorld. Ad esempio, potrebbe farvi gola il modello da 64GB di iPhone 11 in colorazione nera a 749 euro (al posto di 839 euro). In linea generale, vi consigliamo di dare un'occhiata alla pagina dedicata alle offerte iPhone.

Per il resto, vi ricordiamo che i negozi MediaWorld stanno riaprendo. Per tutti i dettagli del caso, vi rimandiamo alla notizia dedicata agli orari e alle misure di sicurezza.