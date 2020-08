Apple iPhone 12, foto da ogni angolo tramite dummy: un ritorno al passato?

In seguito alle voci di corridoio relative alla data di presentazione, Apple iPhone 12 torna dinanzi ai riflettori per via della comparsa di diverse foto legate a dei dummy.

Per chi non lo sapesse, questi ultimi vengono utilizzati dai produttori di accessori per farsi un'idea precisa in merito a quelle che saranno le dimensioni del dispositivi finali. In parole povere, non si tratta di unità funzionanti, bensì di semplici "prototipi" atti a mostrare il design. È bene dunque precisare che spesso i dummy non rappresentano il look definitivo del prodotto, in quanto ci sono alcuni aspetti che i produttori di accessori non devono necessariamente conoscere, come le dimensioni del notch anteriore. Essenzialmente ogni anno i dummy trapelano online: questa volta l'artefice del leak è 9to5Mac.

Stando anche a quanto riportato da SlashGear, i modelli di iPhone 12 dovrebbero essere quattro: uno con schermo da 5,4 pollici, due da 6,1 pollici e uno da 6,7 pollici. Come fatto notare dalle fonti, sembra esserci una sorta di ritorno al passato, dato che il design dell'iPhone 12 da 5,4 pollici ricorda per certi versi quello dell'iPhone 4 lanciato nel lontano 2010. Nella galleria di foto presente in calce alla notizia potete vedere anche una comparazione tra i due dispositivi, effettuata ovviamente con il dummy.