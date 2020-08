Apple dopo iPhone 12? iPhone 11 fuori produzione e cali di prezzo?

Abbiamo parlato numerose volte su queste pagine di iPhone 12, che ultimamente è al centro di parecchi rumor e leak, compreso quello relativo al refresh rate dello schermo. Tuttavia, finora non si era mai vociferato in merito a cosa potrebbe accadere dopo il lancio della nuova gamma di smartphone Apple.

D'altronde, c'è anche una tipologia di utente che, per risparmiare, attende l'arrivo di un nuovo modello per prendere quello precedente, che potrebbe effettivamente risultare ancora valido per chi non necessita di tutte le ultime novità arrivate sul mercato. Si tratta di una pratica diffusa, soprattutto in un momento in cui i top di gamma raggiungono prezzi come i 1689 euro della variante da 512GB di memoria interna di iPhone 11 Pro Max.

Tuttavia, ultimamente i colossi del mondo smartphone stanno andando verso altre direzioni. Per farvi un esempio concreto, Google ha già messo fuori produzione Pixel 4 e Pixel 4 XL, in vista dell'arrivo della gamma Pixel 5. Insomma, i top di gamma stanno esaurendo il loro ciclo di vita in tempi sempre più brevi. I motivi sono molteplici e coinvolgono anche lo sviluppo tecnologico, ma chiaramente si tratta di una pratica che potrebbe far un po' storcere il naso al succitato utente.

Ebbene, stando a quanto riportato da Gizchina, Apple potrebbe mettere fuori produzione iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e iPhone XR subito dopo il lancio della gamma iPhone 12. Le indiscrezioni arrivano dal leaker iAppleTimes, che afferma che la società di Cupertino potrebbe anche abbassare il prezzo di iPhone 11 di 150 dollari, portandolo dunque a 549 dollari, in seguito alla presentazione dei nuovi dispositivi. Insomma, sembra che gli utenti potranno ancora puntare su iPhone 11, ma non sui modelli Pro.

Inoltre, stando a quanto riportato da Wccftech e dal leaker Apple Lab, potrebbe esserci un taglio di prezzo anche per iPhone SE 2020, che dovrebbe arrivare a 349 dollari. In ogni caso, le indiscrezioni sono ancora discordanti e chiaramente bisognerà attendere conferme ufficiali. Tuttavia, questi primi rumor possono già darci un'indicazione in merito a cosa potrebbe accadere in seguito al lancio di iPhone 12, che dovrebbe avvenire nel mese di settembre o ottobre 2020. Per quanto riguarda i prezzi della nuova gamma, vi consigliamo di consultare la notizia legata agli ultimi rumor.