Apple iPhone 12, nuovo studio sull'interazione fra il MagSafe e i pacemaker

Dopo le prime preoccupanti notizie su un iPhone 12 in grado di disattivare un pacemaker, la comunità scientifica ha continuato ad approfondire l'argomento aggiungendo nuove interessanti informazioni a riguardo.

Secondo i recenti studi condotti da un team di cardiologi dell'Henry Ford Heart and Vascular Institute l'iPhone di nuova generazione integra un magnete più forte di quando inizialmente immaginato, in grado di innescare i meccanismi di sicurezza di un defibrillatore in maniera ripetibile.

Nella pubblicazione, a firma del Dott. Singh e del suo collega Dott. Greenberg, è possibile leggere che "segnaliamo un importante problema di salute pubblica riguardante l'iPhone 12 di nuova generazione, che potenzialmente può inibire la terapia salvavita in un paziente, in particolare quando il telefono viene trasportato in una tasca superiore del petto. I produttori di dispositivi medici e i medici che eseguono l'impianto dovrebbero rimanere vigili nel rendere i pazienti consapevoli di questa significativa interazione tra iPhone 12 e altri dispositivi indossabili intelligenti con i loro dispositivi elettronici impiantabili cardiaci"

Ma occorre fare ulteriore chiarezza circa il funzionamento e l'interazione fra queste due tecnologie. Come si evince dal dibattito pubblicato sul canale Youtube HenryFordTV, lo stesso Dott. Singh spiega come questi device possiedano al loro interno un meccanismo di sicurezza dotato di magneti, che consente di bloccare manualmente il dispositivo in caso di malfunzionamenti che comporterebbero eventuali rischi per il paziente, fra cui la produzione di scariche continue al di fuori del campo delle necessità del paziente stesso.

A sua volta, il complesso di ricarica wireless MagSafe, inizialmente sottovalutato, oltre al pad di ricarica, comprende anche una cornice magnetica che permette un collegamento più saldo fra il dispositivo e la base di ricarica.

Un primo provvedimento da parte della stessa Apple è stato quello di avvertire gli utenti in merito nel documento informativo dell'iPhone 12, ma a questo punto è possibile che vi siano ulteriori aggiornamenti in futuro.