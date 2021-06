Apple iPhone 12 è un ottimo device, ma è meglio dell'iPhone 2G? Ecco il video

Abbiamo già avuto modo di affrontare l'argomento nel nostro speciale sulla portata storica dell'annuncio del primo iPhone, avvenuto per mano di Steve Jobs sotto gli occhi di un pubblico in delirio. Eravamo di fronte, almeno concettualmente, al primo smartphone della storia.

Un display gigante per l'epoca. Un sistema di input capacitivo, gesture come il pinch to zoom, oltre alla presenza di un singolo tasto centrale. Da quel giorno di gennaio del 2007, la telefonia non è stata più la stessa.

Ma esiste un modo per misurare il progresso? Se si, quanta strada hanno fatto gli iPhone negli ultimi 15 anni? I ragazzi di PhoneBuff hanno provato a rispondere a queste domande con una delle più classiche comparative del loro canale. Questa volta però il canonico side by side lascia un ampio margine di riflessione poiché da una parte dello schermo troveremo l'iPhone (2007) e dall'altro lato il nuovo iPhone 12.

Le differenze ci sono. Il cambio di passo, anche solo leggendo la scheda tecnica, è evidente. Sei Core a 3.1 GHz invece di uno, singolo da 412MHz, 4GB di RAM invece di 128MB e un sistema operativo che è andato avanti di ben 11 versioni.

Come prevedibile, l'iPhone 12 ha finito tutti i compiti prima che l'iPhone (2007) potesse realmente iniziare la competizione. Quel che ci rimane dopo questo simpatico video è una grande manciata di nostalgia e senza dubbio non poco stupore per l'incredibile progresso che ci è letteralmente scivolato dalle mani negli ultimi anni.