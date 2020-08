Apple iPhone 12 Pro Max è veramente così? Ecco design e specifiche

Uno degli eventi più attesi dagli appassionati del mondo smartphone si sta avvicinando sempre di più. Ci riferiamo, ovviamente, alla presentazione della gamma iPhone 12, che ultimamente è costantemente al centro di rumor e leak di vario genere. In particolare, quelli odierni riguardando design e specifiche.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da Gizchina e MyDrivers, è trapelata online una foto, ovvero quella che potete vedere in calce alla notizia, che sembra ritrarre il retro della variante Pro Max di iPhone 12. Per capirci, si sta parlando di quello che dovrebbe essere il modello più costoso della prossima serie di dispositivi della società di Cupertino. Nell'immagine coinvolta si vedono sei fori, di cui probabilmente tre dedicati ai sensori fotografici, uno al microfono, uno al flash LED e un altro probabilmente al sensore ToF (time-of-flight). Insomma, ormai rumor e leak sembrano essere concordi per quanto riguarda il design posteriore.

Per il resto, di seguito riassumiamo quella che dovrebbe essere la scheda tecnica di iPhone 12 Pro Max. Ebbene, lo smartphone dovrebbe montare un display OLED da 6,7 pollici con refresh rate pari a 120 Hz, un processore A14 Bionic con processo produttivo a 5 nanometri, 6GB di RAM, 128/256/512GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 12MP (tra cui uno ultra-wide e uno tele), una fotocamera anteriore da 12MP e una batteria da 3687 mAh. Non dovrebbero mancare il sistema operativo iOS 14 e il supporto al 5G.

Le voci di corridoio si riveleranno veritiere? Staremo a vedere: la presentazione della gamma iPhone 12 dovrebbe avvenire a settembre/ottobre.