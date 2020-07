Apple iPhone 12, il riassunto video: ecco come potrebbe essere

In seguito ai rumor relativi alla scheda tecnica della variante Pro, si ritorna a parlare di Apple e della sua prossima gamma di smartphone: iPhone 12.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e Cult of Mac, un appassionato ha deciso di raccogliere rumor e leak relativi al dispositivo e riassumerli in un interessante video, che in appena 54 secondi consente di farsi un'idea in merito a qual è la direzione che la società di Cupertino sembra voler intraprendere.

Non ci sono, dunque, nuove informazioni rispetto a quelle che abbiamo trattato precedentemente in queste pagine, ma qualcuno si è preso la briga di realizzare un contenuto che in breve tempo "rinfresca" la mente agli appassionati, selezionando le indiscrezioni che sembrano essere più veritiere.

Se volete approfondire quanto trapelato online negli ultimi mesi su iPhone 12 e iPhone 12 Max, vi consigliamo di farvi un giro sulla nostra pagina dedicata all'argomento, dove potete trovare tutte le notizie relative a questi smartphone. Ad esempio, recentemente è emerso che la confezione di vendita di iPhone 12 potrebbe non includere il caricabatterie e le EarPods. Vi ricordiamo che per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, quindi vi invitiamo a prendere tutto con la dovuta cautela. Le voci di corridoio si concretizzeranno? Staremo a vedere.