Apple, iPhone 12 supera l'ennesimo record e raggiunge l'iPhone 6 a quota 100 milioni

Se il clamore mediatico suscitato dagli ottimi risultati delle vendite dell'iPhone 12 era più che giustificato, la notizia di oggi ne sancisce ufficialmente l'ingresso nell'Olimpio degli iPhone.

Secondo quanto emerso, la famiglia iPhone 12 ha infatti tagliato l'ennesimo traguardo. Dal suo arrivo sul mercato infatti, la nuova generazione di smartphone Apple ha superato i 100 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Traguardo raggiunto tra l'altro nel mese di aprile secondo le analisi, ben due mesi prima rispetto a quanto accaduto con gli iPhone 11 e ancor più precoce se consideriamo che il suo lancio è avvenuto in ritardo rispetto al tradizionale lancio settembrino.

Le performance sul mercato degli iPhone 12 sono attualmente sovrapponibili a quanto fatto dall'iPhone 6 a cavallo fra il 2014 e il 2015, uno dei migliori cicli di vendite di sempre per il colosso californiano per un dispositivo che raggiunse tale obiettivo a pieno titolo, grazie a un design rivoluzionario e a un display più generoso rispetto al passato.

Ovviamente l'attuale lineup si è potuta avvalere di altri, potenti mezzi per ottenere tale risultato. Fra tutti, l'ampia gamma di dispositivi a disposizione, dal modello standard alla versione più compatta, passando per le soluzioni di fascia altissima per gli utenti più esigenti, abbracciando dunque un pubblico molto più eterogeneo rispetto al passato.

L'analisi effettuata da Counterpoint Research evidenzia oltretutto che "c'è stato anche un cambiamento nelle preferenze di modello tra le serie iPhone 11 e iPhone 12. I consumatori hanno preferito la versione più premium della serie iPhone 12 durante i primi sette mesi dopo il lancio. La quota della versione Pro Max nelle vendite della serie iPhone 12 è stata del 29%, rispetto al 25% per lo stesso modello della serie iPhone 11. Questo è anche uno dei motivi per cui la serie iPhone 12 ha incassato il 22% in più di entrate rispetto alla serie iPhone 11 nei primi sette mesi dal suo lancio".

Intanto al vaglio dei vertici del colosso di Cupertino ci sarebbe un taglio sui prezzi di listino degli iPhone a partire dal 2022.