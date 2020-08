Apple iPhone 12, trapela una splendida colorazione: in futuro GPU proprietaria per i Mac?

In seguito ai leak relativi al refresh rate dello schermo, torniamo a parlare su queste pagine di iPhone 12, il prossimo smartphone di punta di Apple. Infatti, il dispositivo è al centro di voci di corridoio riguardanti una colorazione piuttosto interessante. Inoltre, alcune fonti iniziano a trattare il possibile arrivo di una GPU proprietaria.

Andiamo con ordine: stando anche a quanto riportato da MacRumors e DigiTimes, la gamma iPhone 12 potrebbe introdurre, per la prima volta, una colorazione Dark Blue, che potrebbe sicuramente fare piacere a coloro che apprezzano i "colori scuri". Non è chiaro quali modelli disporranno di questa colorazione, ma a quanto pare almeno uno di essi potrà essere scelto in questa "veste". Per maggiori dettagli su quanto emerso finora in merito alla prossima gamma di smartphone di Apple, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su iPhone 12.

Nel frattempo, i rumor guardano oltre al 2020, concentrandosi su quanto l'azienda di Cupertino potrebbe proporre nel corso del 2021, più precisamente nella seconda metà del prossimo anno. Infatti, stando a quanto riportato da PhoneArena, l'azienda di Tim Cook potrebbe presto fare una scelta importante, realizzando una GPU proprietaria a 5nm. Il nome in codice di quest'ultima sarebbe Lifuka e il processo di produzione sarebbe supportato da TSMC. Questa GPU dovrebbe essere destinata ai Mac.

Insomma, i prossimi anni potrebbero essere molto importanti per il futuro di Apple. Infatti, recentemente sono emerse anche delle voci di corridoio che descrivono il possibile sviluppo di un motore di ricerca proprietario. Staremo a vedere.