Apple iPhone 12: trapelano nuove foto del presunto cavo rinforzato

Vi ricordate del cavo rinforzato che Apple potrebbe inserire nelle confezioni della gamma iPhone 12? Ebbene, quest'ultimo si è fatto vedere in ulteriori foto, che sembrano confermare i dettagli trapelati in precedenza.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MacRumors, un leaker conosciuto con il nome di L0vetodream ha diffuso delle immagini in cui si vedono due cavi rinforzati. Il primo sembra proprio essere quello da Lightning a USB Type-C che si è fatto vedere nel corso delle ultime settimane. Questo cavo dovrebbe essere inserito all'interno della confezione di vendita di iPhone 12. Il secondo, invece, è in colorazione nera e potrebbe essere un "aggiornamento" del cavo da Lightning a USB Type-A che viene solitamente inserito nella confezione della gamma Mac Pro.

In ogni caso, vi ricordiamo che le ultime indiscrezioni sembrano andare tutte verso una direzione, ovvero quella che vuole una Apple intenta a rimuovere il caricabatterie dalla confezione di vendita di iPhone 12. Inoltre, si vocifera, da ancora prima del rumor del caricatore, la possibile assenza delle EarPods. Insomma, sembra proprio che la società di Cupertino voglia puntare sul cavo rinforzato, più che sul caricabatterie e sulle EarPods.

Le precedenti voci di corridoio non sono state accolte esattamente nel migliore dei modi da una parte della community, ma la direzione sembra essere questa. Tuttavia, vi ricordiamo che per il momento si tratta solamente di rumor e leak. Insomma, nulla è stato ancora confermato ed è dunque bene prendere queste informazioni con la dovuta cautela.