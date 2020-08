Apple iPhone 12, trapelano i possibili prezzi: ecco come sono rispetto ad iPhone 11

In seguito ai rumor relativi al possibile abbassamento dei costi di produzione di iPhone 12, potremmo avere già avere una sorta di "smentita" per quanto riguarda la riduzione dei prezzi finali riguardanti i consumatori. Infatti, le ultime indiscrezioni lasciano intendere che Apple non voglia fare "sconti".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, la variante base di iPhone 12 potrebbe partire da 699 dollari (128GB di memoria interna), ovvero lo stesso prezzo che aveva iPhone 11 al lancio negli Stati Uniti d'America. Lo stesso dovrebbe valere per gli altri dispositivi della prossima gamma di smartphone Apple, dato che si vocifera che il massimo prezzo raggiunto da Apple iPhone 12 Pro Max, il modello più costoso, sia di 1399 dollari. Ricordiamo che in USA la variante da 512GB di iPhone 11 Pro costa 1449 dollari, come potete vedere sul sito ufficiale di Apple.

Insomma, forse qualche piccolo taglio potrebbe esserci, ma secondo le ultime indiscrezioni non bisogna aspettarsi chissà quali cali. D'altronde, in passato si vociferava che i costi potessero essere inferiori per via della presenza di alcune batterie più economiche e dell'assenza in confezione del caricabatterie e delle EarPods. Tuttavia, non dobbiamo dimenticarci che quest'anno dovrebbero esserci il supporto al 5G e un cavo da da Lightning a USB Type-C. In parole povere, tutto sembra andare nella stessa direzione, quindi aspettatevi dei prezzi non molto distanti dal solito (se non superiori).

Vi ricordiamo che, al lancio, iPhone 11 aveva un prezzo di partenza di 839 euro in Italia. La variante da 512GB di iPhone 11 Pro Max arrivava, invece, a 1689 euro. Potete trovare tutti i dettagli del caso nella nostra notizia pubblicata al lancio di iPhone 11.

Per quanto riguarda, la possibile data di presentazione di iPhone 11, vi ricordiamo che potrebbe avvenire tra settembre e ottobre 2020.