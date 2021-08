Apple iPhone 13, non solo 4G e 5G: ecco il sistema satellitare LEO

Mentre gli appassionati di tutto il mondo sono in trepidante attesa per l'appuntamento di fine settembre, le indiscrezioni sui nuovi prodotti Apple sembrano non volersi fermare neanche per un secondo. Dopo aver appreso i possibili prezzi dell'iPhone 13, ecco qualcosa di davvero sconvolgente.

Secondo quanto suggerito dal solito Ming-Chi Kuo, divenuto ormai uno dei punti di riferimento nel panorama Apple, gli iPhone di nuova generazione avranno sotto il cofano una nuova tecnologia di connettività, basata sul sistema satellitare LEO, ovvero a Orbita terrestre bassa, per consentire di mantenere la connettività anche in zone scoperte dalle reti 4G e 5G.

Questo sistema di connettività potrebbe consentire dunque anche in zone prive di copertura di inviare messaggi e chiamate. Questo poiché il chip di cui è dotato il nuovo iPhone 13 è il Qualcomm X60, modificato in modo da supportare anche questo protocollo di comunicazione. Il resto dell'industria invece sembra voler attendere l'arrivo del nuovo Qualcomm X65 per iniziare a implementare il nuovo standard satellitare.

Sebbene SpaceX e Starlink sfruttino un sistema di comunicazione a Orbita terrestre bassa, non dovrebbe essere la creatura di Elon Musk il fornitor a cui Apple si affiderà per eventuali accordi commerciali. A quanto pare, il colosso di Cupertino potrebbe invece optare per una partnership con Globalstar.

La tecnologia basata su sistemi satellitari LEO dovrebbe essere paragonabile allo standard mmWave 5G, almeno secondo quanto suggerito da Kuo, e sembra che Apple sia intenzionata a farla sbarcare anche su altre tecnologie, fra cui IoT, i visori per la realtà virtuale oppure ancora per la vociferata Apple Car.