Apple, l'iPhone 13 potrebbe avere una nuova speciale finitura anti-impronte

Nelle scorse ore abbiamo avuto modo di dare un'occhiata all'ultimo bellissimo concept di iPhone 13 spuntato in rete, come risultato di tutti i rumor emersi nel corso del tempo. A tal proposito, sembra che il nuovo iPhone 13 potrebbe segnare un gradito ritorno fra le colorazioni disponibili all'acquisto.

Secondo quanto emerso tramite EverythingApplePro, i nuovi iPhone 13 Pro e Pro Max potrebbero arrivare sugli scaffali anche nella colorazione nero opaco, con uno speciale rivestimento metallico anti-fingerprint in grado di ridurre la formazione di macchie e l'accumulo di sporco. La nuova colorazione dovrebbe essere simile al Nero Grafite, rielaborato per avvicinarsi a tonalità più scure rispetto a quanto visto in passato.

Oltre a queste interessanti funzioni, sembra acquisire maggiore solidità un recente rumor sull'introduzione della funzione Always On sugli iPhone dotati di schermo AMOLED, quindi inclusi quelli delle precedenti generazioni, a partire dal lancio della nuova gamma. Oltre a questo, Apple starebbe pensando a una migliore implementazione del sistema di riduzione del rumore nelle telefonate tramite la tecnologia beamforming.

Ultime, ma non per importanza, le indiscrezioni sul modulo fotografico, che dovrebbe essere ridisegnato, e sulla modalità portrait. Il comparto fotografico di iPhone 13 Pro e Pro Max implementerà infatti un nuovo sistema per l'acquisizione di questo genere di foto, basato sulla tecnologia LiDAR, attualmente utilizzata sugli smartphone della famiglia iPhone 12 per migliorare gli scatti sotto condizioni di scarsa luminosità ambientale.