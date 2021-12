Apple iPhone 13 Pro in offerta al minimo storico su Amazon, ma attenzione

Non ci sono solamente promozioni legate a televisori su Amazon, dato che il popolare portale e-commerce pullula di offerte in questo periodo che precede Natale 2021. Tra queste, spicca quella relativa allo smartphone iPhone 13 Pro di Apple.

Approfondendo l'iniziativa promozionale, il dispositivo viene ora venduto, nella colorazione Grafite, a 1.099 euro su Amazon Italia, mentre generalmente il prezzo del prodotto ammonterebbe a 1.189 euro. Essenzialmente si fa dunque riferimento a uno sconto dell'8%, in quanto è possibile risparmiare 90 euro (non esattamente pochi, considerando che la serie iPhone 13 è stata annunciata a settembre 2021). Stando ad alcuni tool esterni, si tratta del prezzo più basso di sempre su Amazon Italia per quel che riguarda questo specifico modello.

In ogni caso, bisogna prestare attenzione a un "dettaglio": i tempi di spedizione. Infatti, è bene notare che al momento in cui scriviamo il prodotto viene indicato come "generalmente spedito entro 1-2 mesi". D'altronde, abbiamo già trattato più volte su queste pagine la questione dei problemi di disponibilità della gamma iPhone 13 (e ovviamente non solo). In ogni caso, per fortuna Amazon mette in evidenza anche la scritta "Il prodotto sarà consegnato dopo Natale", in modo da cercare di prevenire possibili ordini effettuati "in fretta".

Al netto di questo, l'offerta di Amazon Italia può potenzialmente risultare intrigante anche in virtù del fatto che, ad esempio, il modello coinvolto al momento in cui scriviamo non risulta disponibile né sul portale ufficiale di Unieuro né sul sito Web ufficiale di MediaWorld.

In ogni caso, se volete approfondire il modello coinvolto, potete fare riferimento alla nostra recensione di iPhone 13 Pro.