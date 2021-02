Apple iPhone 13, in rete i primi render del design definitivo

A poche settimane dal lancio del nuovo iPad Pro e delle nuove AirPods 3, sul web continua a parlarsi anche dei nuovi iPhone, la cui presentazione però non dovrebbe arrivare prima di settembre. Nel mentre, online sono spuntate le prime immagini che mettono insieme quanto già trapelato sui nuovi flagship di Cupertino.

Le nuove immagini, sviluppate a partire dai numerosi rumor che si sono rincorsi negli ultimi mesi sull'iPhone 13, sono il frutto di una partnership fra Letsgodigital e Technizo Concept, che ha prodotto anche il video di presentazione.

La nuova famiglia di iPhone, che potrebbe anche prendere il nome di iPhone 12S, potrebbe introdurre la totale rimozione di porte, sia per il trasferimento dati che per la ricarica, avvalendosi in maniera esclusiva della tecnologia MagSafe, a sua volta al centro di alcune polemiche circa la sua interazione con dispositivi medici.

Secondo quanto emerso almeno uno dei device della prossima generazione di iPhone riceverà questa piccola grande rivoluzione e presumibilmente si tratterà dell'Apple iPhone 13 Pro.

Riguardo il design, possiamo notare un forte richiamo all'attuale iPhone 12, con perimetro squadrato e comparto fotografico posteriore inserito in una cornice a sua volta quadrata con bordi arrotondati. A conferma degli ultimi rumor sulle fotocamere posteriori, i sensori appaiono tutti livellati con il vetro di protezione, senza alcun tipo di protrusione rispetto al complesso principale. Confermato infine il ritorno del TouchID, questa volta integrato nel display.