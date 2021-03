Apple, l'iPhone 13 svelato in un nuovo bellissimo video concept

Dopo aver dato un'occhiata al possibile look del primo iPhone pieghevole, torniamo a volgere lo sguardo sul prossimo smartphone tradizionale del colosso di Cupertino e sulle possibili novità che Apple potrebbe introdurre nella nuova generazione.

Come precedentemente accennato, Apple potrebbe introdurre il TouchID a schermo già con iPhone 13 e questa è solo una delle tantissime novità mostrate da 4RMD nel suo interessantissimo video concept dell'Apple iPhone 13 Pro, in cui ha cercato di racchiudere tutti i rumor emersi in rete nelle scorse settimane.

Per citare le parole dell'autore "vi presento Apple iPhone 13 Pro (Max). 5G. A15 Bionic, il chip più veloce su uno smartphone. Scanner LiDAR. 6.1 "Super Retina XDR. Frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ProMotion. Display sempre attivo. Notch più piccolo. Face ID. Touch ID è tornato (sensore biometrico in-display). Miglioramenti alla fotocamera. Obiettivo della fotocamera in vetro zaffiro. Acquisizione video 8K. Registrazione video in modalità ritratto. Nessun ingresso fisico di ricarica. Leggermente più spesso. Batteria più grande. 8 GB di RAM. Fino a 1 TB di spazio di archiviazione. Ritorno della colorazione Rose Gold. e altro ancora".

Dobbiamo ammettere che il video è stato girato in maniera impeccabile e racchiude effettivamente tutte le possibili novità della nuova generazione di iPhone, anche se probabilmente il ventaglio di migliorie rispetto all'attuale generazione potrebbe anche essere di numero inferiore, dal momento che il prossimo smartphone Apple potrebbe essere iPhone 12S, reintroducendo quindi la generazione intermedia.