Apple iPhone 13, trapelano foto e video di un prototipo rivoluzionario

Dopo i primi rumor di qualche mese fa, il mondo del Web torna a vociferare sul top di gamma di Apple che dovrebbe uscire nel 2021: iPhone 13. In particolare, è trapelato un presunto dummy (un modello non funzionante che cerca di "emulare" quello che dovrebbe essere il design dello smartphone).

Stando anche a quanto riportato da MacRumors e iDownloadBlog, il sito giapponese Mac Otakara sarebbe riuscito a entrare in possesso, tramite "fonti legate ad Alibaba", di dettagli relativi ad iPhone 13. In particolare, gli autori del "leak" affermano che Apple abbia già fornito alcune informazioni agli addetti ai lavori. Difficile dire se questo sia vero, ma il "prototipo" potrebbe essere basato, ad esempio, su dettagli derivanti da aziende che producono cover. Tuttavia, questa è solo una supposizione.

In ogni caso, qualcuno si è premurato di stampare in 3D il dummy e pubblicare delle foto di quest'ultimo. Stando alla fonte, la società di Cupertino starebbe pensando di realizzare uno smartphone con design anteriore all-screen, senza notch o fori di sorta. Infatti, si vocifera della presenza di una fotocamera sotto allo schermo. Tra l'altro, il display sarebbe da 5,4 pollici, delle dimensioni che Apple potrebbe adottare anche con un modello in uscita quest'anno.

Un'altra novità molto importante, che potremmo definire "rivoluzionaria" se guardiamo alla storia dell'azienda di Cupertino, sarebbe l'arrivo della porta USB Type-C al posto della classica Lightning. Impossibile al momento dire se questo prototipo sia attendibile, ma gli stessi autori del "leak" affermano che si tratterebbe solamente di una delle idee che Apple starebbe sperimentando per il 2021.

Vi ricordiamo che la gamma iPhone 12 deve ancora essere annunciata, quindi è ancora molto presto per parlare di iPhone 13. Solitamente i top di gamma di Apple vengono annunciati a settembre. Insomma, per il momento, forse meglio concentrarsi sui prossimi smartphone: tra qualche mese ne sapremo di più. A tal proposito, vi invitiamo a consultare il nostro approfondimento su iPhone 12.