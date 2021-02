Apple, l'iPhone 13 potrebbe usare un nuovo modem Snapdragon 5G

Arrivati in autunno, i nuovi iPhone 12 di Apple sono dotati di connettività 5G fornita dal modem Qualcomm Snapdragon X55 e, secondo gli ultimi rapporti, questa partnership potrebbe rinnovarsi anche nella nuova generazione.

Come riportano i colleghi di Gizmochina, il colosso di Cupertino starebbe infatti pensando di dotare la prossima famiglia di iPhone del modem Snapdragon X60 5G.

Il nuovo modem consentirebbe agli iPhone di nuova generazione di aggregare i dati 5G provenienti da entrambe le bande mmWave e sub-6GHz, per ottenere una combinazione fra copertura a bassa latenza e velocità di scambio dei dati.

Nonostante Qualcomm abbia da poco presentato il nuovo modem Snapdragon X65 5G a 5nm, in grado di raggiungere una velocità massima di 10Gbps, Apple non appare intenzionata ad adottare l'ultima soluzione del chipmaker statunitense, forse per mantenere i costi di produzione più bassi possibile ma al contempo senza sacrificare qualità e prestazioni.

Spostandoci su altri lidi, sembra che i prossimi iPhone Pro e Pro Max potrebbero adottare pannelli LTPO di Samsung con Refresh Rate dinamico fino a 120Hz e un comparto fotografico ulteriormente migliorato con sensore LiDAR, per una migliore stabilizzazione dell'immagine. Infine, Apple potrebbe decidere finalmente di portare sugli scaffali il taglio di memoria di 1TB, sempre per i modelli Pro.