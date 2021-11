Apple: iPhone 14 e tutti i visori VR, MR e AR avranno il Wi-Fi 6E?

Nonostante manchino ancora diversi mesi al suo lancio, negli ultimi giorni i rumor su iPhone 14 sono stati molto insistenti: in particolare, ha trovato ampia diffusione l'indiscrezione secondo cui iPhone 14 avrà il Touch ID sotto lo schermo. Oggi, invece, è il noto insider Ming-Chi Kuo a tornare a parlare di iPhone 14, che supporterà il Wi-Fi 6E.

In una nota rilasciata agli investitori di TF Securities, azienda per cui Kuo lavora come analista, l'esperto del mondo Apple ha detto che tutti i nuovi prodotti Apple avranno il supporto al Wi-Fi 6E, accelerando l'adozione della nuova tecnologia da parte dell'industria informatica. L'idea di Cupertino, infatti, è che l'inclusione del Wi-Fi 6E nei suoi device più importanti convincerà i competitor ad implementarlo anche sui propri dispositivi.

Secondo Kuo, sia iPhone 14 che il prossimo visore VR o AR Apple avranno il Wi-Fi 6E: in particolare, il nuovo standard di connettività pare essersi precocemente imposto nel campo degli headset per la realtà virtuale, dal momento che anche Meta ha annunciato che tutti i suoi visori lo utilizzeranno.

Stando alle parole di Kuo, oltre al già rumoreggiato visore Mixed Reality di Apple usciranno nei prossimi anni anche diversi altri headset, sia in MR che in AR e VR. In particolare, i device del 2022 monteranno il Wi-Fi 6E, quelli del 2023 il Wi-Fi 6E o il Wi-Fi 7 e quelli del 2024 effettueranno la transizione al Wi-Fi 7. Al momento, comunque, non sappiamo quali headset usciranno nei prossimi tre anni: secondo Kuo, il visore MR arriverà già il prossimo anno, e la stessa sorte potrebbe toccare a Apple Glass, mentre per Apple VR dovremmo aspettare il 2023 o il 2024.

Riguardo agli iPhone, l'inclusione del Wi-Fi 6E su iPhone 14 è praticamente scontata, poiché alcuni leak dicevano che Apple avrebbe voluto implementarlo già su iPhone 13, ma non fosse riuscita a farlo per via di problemi produttivi e di tempo.